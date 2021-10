Christiane Taubira inaugure le centre pénitentiaire

Il était 11h25 lorsque la ministre a coupé le ruban tricolore, avant de visiter le centre pénitentiaire, mais sans la presse.

Ce centre est présenté comme le plus sécurisé de France. Pour autant, la ministre de la Justice ne veut pas parler d'établissement "modèle" :

Cet établissement est très sécurisé, mais sans "fouille au corps" des détenus de longue peine, connus pour ne pas être des tendres. Aucun chien non plus, pour détecter la présence éventuelle d'explosif, comme à la prison de Lille, il y a 15 jours. Emmanuel Baudin, délégué régional FO Pénitentiaire :

Après un interminable discours sur la probation, la réinsertion, les personnels... la ministre était pressée, en retard, devait repartir à Paris: bon prétexte pour zapper le point presse et les questions sur combien de détenus longue peine seront vraiment affectés dans ce centre, quand ?Pas de réponse non plus sur le "mur des cons" de la magistrature, ou encore sur la procréation médicalement assistée.

Une centaine de militants de "Manif pour tous", venus des 3 départements bas-normands et de la Sarthe, opposés à cette PMA, ont manifesté le long de la route de la ministre, mais ont été maintenus à l'écart par de nombreux CRS. Christine Poussin, coordinatrice de "Manif pour tous" dans l'Orne :

6 personnes ont été momentanément interpellées pour des messages tagués sur la route et pour des jets de fumigènes.

En marge de cette visite ministérielle, 3 autres personnes ont été placées en garde à vue pour avoir tracé des croix gammées sur la mairie de Condé-sur-Sarthe, commune où est implanté le centre pénitentiaire.