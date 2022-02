Visite du centre pénitentiaire d'Alençon/Condé sur Sarthe

C'est la prison la plus sécurisées de France. La première chose qui frappe, c'est l'immensité des lieux. Le site fait 35 hectares. Les travaux de construction ont duré 22 mois.

Sa section "courte peine", qui peut acceuillir 45 personnes, accueille déjà des détenus. Ecoutez ci-dessous l'un d'eux.

Bien sûr, il faut montrer "patte blanche" : contrôle, une 1ère grille, des douves, un 1er mur d'enceinte en béton, puis un second. Derrière le grand mur d'enceinte : 3 maison centrales avec partout des grilles, des portes, des sas, pour mieux contenir les détenus, et 204 cellules individuelles.

Mais aussi 4 ateliers, une salle et des terrains de sport, une bibliothèque, médiathèque. Et puis une aile "médicale" impressionnante de par sa taille et équipée pour éviter de sortir des détenus, par exemple jusque chez le dentiste.

La visite se poursuit par les parloirs et 4 unités de vie familiales pour que les détenus puissent passer quelques heures en famille, notamment avec des aménagements pour les jeunes enfants. 67 millions d'euros ont été investis dans la construction de cet établissement.

Ecoutez ci-dessous son directeur André Breton. L'établissement va employer 272 personnels pénitentiaires, dont 236 dédiés à la surveillance. Les détenus "longue peine" arriveront à partir de fin mai.