374 Chinois sur les bancs de la fac

L'exemple du milieu étudiant caennais en est le meilleur reflet. Avant l'an 2000, les Chinois n'étaient pas plus de 10 par an à venir étudier à Caen. En 2010, ils sont 374 à user les bancs de l'université. Pour le second semestre de l'année scolaire, ils ont été accueillis le mois dernier à l'Abbaye-aux-Dames, à l'occasion du lancement de l'exposition Confucius voyage dans le monde. Parmi eux, on dénombrait quelques étudiants venus en terre bas-normande grâce aux partenariats signés entre l'Université de Caen et celle de Xiamen, mais aussi entre l'ENSICAEN et l'Université de Fuzhou. Ces deux universités chinoises sont situées dans la province de Fujian, province jumelée avec la région Basse-Normandie depuis vingt ans. Ces rapprochements devraient amplifier les échanges. La barrière de la langue tend à s'estomper. Le français de nos jeunes visiteurs est encore approximatif mais devrait rapidement progresser. Tout comme l'enseignement du chinois dans les collèges et lycées bas-normands que le Conseil régional s'est engagé à renforcer.



Légende-photo : lancement de l'exposition Confucius, à l'Abbaye-aux-Dames.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire