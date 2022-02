Neige : retards dans les bus et les tram

Ce jeudi 17 décembre, depuis 9h, plusieurs lignes de bus et de tram fonctionnent avec d'importants retards sur l'agglomération caennaise. Il s'agit des lignes 9, 11, 14, 15 et 25. Concernant, les tram, les Lianes 1, 2, 3, 4 sont concernées.

Par ailleurs, la ligne 7 ne dessert pas Epron, terminus à Campus 2, ni Ifs Bourg (La chapelle d'Ifs Plaine est le dernier arrêt desservi avant terminus à Ifs Jean Vilar) et la ligne 10 ne dessert pas Cambes en Plaine, terminus à Campus 2.

Ces perturbations sont liées aux conditions climatiques délicates sur le Calvados depuis la nuit du 16 au 17 décembre.

Pour tout renseignement complémentaire, l'espace transport est ouvert de 8 h à 18 h30. Un accueil téléphonique est à votre disposition de 8 h et jusqu'à 18 h 30 au 02 31 15 55 55 et sur le site Internet de Twisto : www.twisto.fr

