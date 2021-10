Parlons aujourd'hui de La rafle, avec Mélanie Laurent et Jean Reno.









Joseph a onze ans.

Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine...

Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère.

Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé refuge.

Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule...

Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins réels des victimes et des bourreaux.

De ceux qui ont orchestré.

De ceux qui ont eu confiance.

De ceux qui ont fui.

De ceux qui se sont opposés.

Tous les personnages du film ont existé.

Tous les évènements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.







Ce film n'est pas une leçon d'histoire. Plutôt un rappel, un témoignage, destiné à durer pour que l'on n'oublie jamais. Ce n'etrs pas pour rien que de nombreux cinémas proposent des séances spéciales pour les classes scolaires. Et on ne peut que recommander aux professeurs d'emmener les élèves voir ce film vrai et touchant.







Pas mal de stars du cinéma sont au casting de ce film, mais aucune individualité ne ressort, ils sont tous au service deu film et de l'histoire, ainsi que l'Histoire avec un grand H.

On suit principalement à travers des yeux d'enfants cette fameuse rafle du Vel d'Hiv. Et ici pas de faux semblants, tout n'est pas mis sur le dos des méchants nazis, mais également sur la France, son gouvernement qui fait du zèle et les français qui collaborent.

On n'oublie pas bien sûr ceux qui ont osé s'indigner et se lever, comme Annette Dumont superbement interprété par Mélanie Laurent, une infirmière qui n'hésite pas à partager le quotidien de ces juifs déportés pour montrer le mauvais traitement qu'on leur fait subir. Comme beaucoup d'autres personnages qu'on voit dans le film, Annette Dumont a réellement existé.







Un film émouvant tout du long, très touchant avec ces enfants à la bouille d'ange. On pourrait regretter que le film se termine avec une note positive, brouillant peut être le message que nous apporte le long métrage. Mis à part ce point critiquable, on ne verse pas dans le sentimentalisme forcé. C'est la véracité des faits qui est la plus troublante.







La rafle, c'est à voir pour toutes les générations, pour se souvenir et s'instruire, et surtout voir un beau film.







La rafle c'est depuis mercredi au cinéma.