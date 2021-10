A Caen, la boulangerie de nuit ne désemplit pas

Si les trois hommes sont des habitués du Caen nocturne, c’est parce qu’ils tiennent depuis juin 2011 la Huche Caennaise, une boulangerie de nuit, rue des Prairies Saint-Gilles.



Fêtards et lève-tôt

Du jeudi au dimanche, l’établissement est ouvert non-stop. La nuit, le lieu se transforme en sandwicherie. "A la sortie des boîtes, on reçoit beaucoup d’étudiants", sourit M. Boumrah, le patron. Puis c’est au tour des lève-tôt d’investir la boulangerie. "A partir de 4 heures du matin, ils viennent chercher leurs viennoiseries. Vers 6 h, les travailleurs prennent le relais". La boulangerie ne désemplit jamais : "On ne s’y attendait vraiment pas !” Leur succès va crescendo : la boulangerie est devenue le repaire des Malherbistes en soirée et d’Orelsan, le rappeur. A se demander qui sont les véritables stars.