Ils deviennent les rois du tango argentin

Ouverts aux débutants en début de soirée, les cours reposent sur les trois rythmes majeurs : le tango, la valse argentine et la milonga. "Finalement c’est comme plusieurs styles en un : on a à la fois l’allégresse de la valse, les origines africaines et celles de la pampa" explique Philippe Hurault, le président.



Mélancolie et liberté

La pratique du tango nécessite une certaine patience, notamment chez le danseur qui doit apprendre à guider par le torse, et non en utilisant les bras. Tout est une question de sensibilité. L’homme donne une impulsion, la femme répond à l’impulsion et l’homme suit sa partenaire. C’est une danse de l’imprévu, de l’improvisation. "C’est ce qui m’a tout de suite plu, on est très libre et puis il y a cette mélancolie propre à la musique qui me rappelle le blues des années 1970" poursuit-il. En plus des cours, Alma Tanguera organise des soirées dans des bars caennais.

Pratique. Centre d’animation de la Folie Couvrechef, 3 rue des Acadiens. Tél. 06 76 63 50 14.