Caen-Dijon : le grand retour d'Agouazi

Blessé au dos, puis à une cuisse, l'ancien joueur d'Istres n'a plus porté le maillot rouge et bleu depuis le 25 janvier et un match de championnat à Clermont (0-0). "Laurent est un des éléments catalyseurs du groupe", a précisé le coach Patrice Garande à l'occasion de la conférence de presse d'avant match, ce vendredi 26 avril.

"Il pourrait même être titulaire dans la mesure où c'est le genre de joueur capable de faire la différence par ses passes, plutôt que par ses courses, et qu'il a donc moins besoin de rythme qu'un joueur avec un autre profil." Depuis qu'il a repris l'entraînement, Laurent Agouazi n'a joué que 45 minutes en CFA avec la réserve, le week-end dernier.