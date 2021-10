Elections régionales 2010: 1er Tour

L'abstention est la véritable information de ce premier tour. 52,86 % en Basse Normandie, cela signifie que moins d'un Bas Normand sur deux est allé voter. L'ensemble des candidats et des partis se sont d'ailleurs mobilisés pour que les électeurs se déplacent au second tour...



Coté résultats, le président sortant Laurent Beauvais(PS-MRC-PC) arrive en tête avec 32,55% des voix devant Jean François Le grand (UMP-NC) 27,69% des suffrages et puis François Dufour (Europe Ecologie)12%. Ces trois listes auront la possibilité de se maintenir au second tour même si les discussions devraient rapidement aboutir entre le parti socialiste et Europe Ecologie pour une liste commune dimanche prochain...En dessous de 10% on retrouve au coude à Coude à Coude, Rodolphe Thomas (MODEM) 8,90% des suffrages et Valérie Dupont (FN) 8,70%....Ces deux partis sont autorisés à fusionner avec une des trois listes au dessus de 10%. Et puis Christine Coulon (NPA) arrive derrière à 4,99%, Fernand Lerachinel (PDF) 3,71% et Pierre Cassevitz (LO) ferme la marche à 1,45%. Ces trois la sont en revanche purement et simplement éliminés...

Départements par départements ...

Dans le Calvados...La gauche est largement en tête devant l'UMP et le Modem...Dans la Manche, L'UMP arrive en tête juste devant le Ps et Europe Eco...Dans l'orne: Laurent Beauvais arrive loin devant Legrand et dans ce département François dufour est 3ème mais il est talonné par Valérie Dupont pour le FN.

Le second tour aura lieu Dimanche 21 Mars avec probablement un duel entre Laurent Beauvais et Jean François Legrand.