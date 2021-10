Au tribunal de Rouen : l'idée folle de quatre compères

Ils ont à peine 20 ans. Ces Rouennais ont arrêté leur scolarité de bonne heure, sans réelle qualification. Le premier s'ennuie, le second tente de s'insérer. Au soir du 17 mars, A.D emprunta l'Audi d'un copain. En chemin, il croisa plusieurs amis, dont A.Y. Tout ce petit monde grimpa en voiture. Au terme d'une discussion animée, ils décidèrent de commettre un cambriolage. Ils se rendirent alors dans les locaux d'une société immobilière, située à Franqueville Saint-Pierre.

Pris au piège

L'alarme de la société retentit vers 3 heures du matin. Arrivés sur place, les gendarmes remarquèrent l'Audi garée à 400 mètres des bureaux. En s'approchant de l'entrée, ils constatèrent que le barillet de la porte avait été extrait. Une fois entrés, il fouillèrent le rez-de-chaussée et le premier étage. La plaque du faux plafond avait été déplacée et la fenêtre latérale ouverte.

En outre, ils remarquèrent les bouteilles de champagne ainsi que la mallette contenant de l'argent, posées près de la porte d'entrée. Les quatre compères, alertés de l'arrivée des gendarmes, s'étaient repliés dans les locaux. A.Y attrapa un extincteur, le déverrouilla avant de le lancer sur les gendarmes. Les cambrioleurs profitèrent alors de la confusion pour s'enfuir. Mais les gendarmes réussirent néanmoins à interpeller A.D et A.Y près de la voiture.

Dès le lendemain, les deux prévenus furent présentés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen pour vol et tentative de vol. Mais, l'un et l'autre demandèrent un délai pour préparer leur défense. Il partirent donc en détention et, à en voir leur mine défaite, ils ne s'y attendaient pas.

Le 22 avril dernier, A.D, récidiviste, a été condamné à 8 mois de prison ferme. Quant à A.Y, il a écopé d'une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis.