Rouen Business School : la fusion avec Reims est officielle

Rouen Business School et Reims Management School ne font désormais plus qu'une seule école. Cette fusion des deux écoles a pour but de permettre à la nouvelle entité d'être classée parmi les meilleurs écoles européennes.

A la tête de cette nouvelle entité : deux hommes. Yves Bénard, ingénieur agronome de formation, élu président de Reims Management School en 2011. Et Frank Bostyn, diplômé d'un PhD de l'Université de Gand et du MBA de Wharton. Il a dirigé l'Ecole de Management de l'Université d'Anvers.