Tendance Sports : Les Tops et Flops de la semaine

Comme chaque semaine, retrouvez les Tops et les Flops du sport bas-normand de l'émission Tendance Sports. Gilbert Guérin (US Avranches foot) et Flavien Pautrel (Conquérants Caen Badminton) étaient les deux invités téléphoniques en ce lundi 22 avril.