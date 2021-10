Le D-Day privé de paras américains à Sainte-Mère-Eglise

Les paras américains ne sauteront pas sur Sainte-Mère-Eglise en juin prochain…

Les cérémonies du prochain D-Day seront privées du largage en masse de quelque 400 parachutistes américains sur le site de la Fière.

Les autres alliés ne seront pas là non plus. Cette absence des paras remet sérieusement en cause le largage qui attire jusqu’à 15 000 visiteurs.

La nouvelle est tombée en fin de semaine, lors d’une réunion entre le représentant de l’ambassade des Etats-Unis et les maires de Picauville et de Sainte-Mère-Eglise, commune emblématique du D-Day.

Marc Lefèvre, qui ajoute que ce n’est pas la première fois que les paras américains ne seront aux commémorations mais, ils étaient toujours présents tous les ans depuis les célébrations du 60e anniversaire

du Débarquement.

Sans ses principaux acteurs, la commémoration, qui n’a rien d’une fête est vidée de son sens.

Une absence qui sera aussi un manque à gagner pour l’économie locale. Ces centaines de paras étaient accompagnées d’une centaine de soldats de l’US Air Force .