5ème festival Danse d'Ailleurs dès le 17

Quel est votre parcours jusqu'au CCNC ?

“Cela fait une vingtaine d'année qu'avec Héla Fattoumi nous co-signons des oeuvres. Tout a commencé en 1990 avec le duo Husaïs pour lequel nous avons reçu le prix de la 1ère œuvre au Concours chorégraphique international de Bagnolet. Cela nous permis d'être reconnu internationalement et d'enchainer beaucoup de résidences en avant d'être nommés à Caen, fin 2004.”

Quel est le rôle du CCNC ?

“Ces centres sont dirigés par des artistes qui doivent créer des oeuvres chorégraphiques. Nous accueillons ausi d'autres équipes. Enfin, nous faisons notre maximum pour que le regard du public soit de plus en plus éclairé.”

Pourquoi avoir créé le festival Danse d'Ailleurs ?

“Il manquait, à Caen, tout un pan du paysage chorégraphique, le théâtre de Caen faisant un travail exemplaire avec des artistes reconnus. Nous, nous nous inscrivons dans la complémentarité en donnant au public la possibilité de voir des artistes proposant des projets émergents.”

La cinquième édition du festival Danse d'Ailleurs débute le 17 mars.







