Sans laisser de traces

À bientôt quarante ans, Etienne, sur le point de prendre

la présidence de son groupe, veut soulager sa conscience

d’une injustice qu’il a commise au début de sa carrière et qui,

précisément, l’a lancée. Convaincu par un ami de jeunesse, il se

rend chez l’homme qu’il a lésé à l’époque pour le dédommager.

Mais les choses tournent mal et l’homme est tué par son ami.

Etienne tente alors de reprendre le cours de sa vie, mais celleci

vire peu à peu au cauchemar. Harcelé par son ami, rattrapé

par l’enquête de police, plus Etienne se débat, et plus l’étau se

resserre.

Au bout du rouleau, Etienne réalise qu’il ne lui reste plus qu’une

seule solution...