Un nouveau sous-préfet arrive à Rouen

Jusqu'à présent sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre, Etienne Guillet a été nommé chargé de mission auprès de Pierre-Henry Maccioni, préfet de la région Haute-Normandie.

Le nouveau sous-préfet entrera en fonction mercredi 24 avril. Ingénieur agronome de formation, spécialisé en politique et économie agricole, diplômé de l'Ecole nationale du Génie rural, des Eaux et des Forêts et de l'ENA, il est âgé de 30 ans.

Il était devenu sous-préfet de Cosne en septembre 2011.