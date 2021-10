Depuis 2011 le Conseil général de l'Orne propose ce concept de "Vieillir la belle affaire". Il s'agit d'un spectacle-débat qui permet de dédramatiser le vieillissement et de présenter aux familles et aux personnes âgées les services et possibilités qui existent dans l'Orne, lorsque l'on est confronté au vieillissement ou à la perte d'autonomie.

D'ici la fin de la décennie, près d'1 Ornais sur 3 aura plus de 60 ans.