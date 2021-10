Des constructions basse consommation

Créée en 1964, l'agence Lucet et Lorgeoux Architectes, basée à Hérouville Saint-Clair, a des carnets de commandes bien remplis. Leur savoir-faire est reconnu depuis de nombreuses années. Ce qui permet aux deux concepteurs, Mathieu Lucet et Arnauld Lorgeoux, de travailler sur des projets très variés, que ce soit pour des particuliers ou pour des établissements publics.



Performances énergétiques

“Nous réalisons ou rénovons des maisons individuelles comme des logements privés ou HLM et même des stades de football. Dans la région Basse-Normandie, nous travaillons beaucoup sur la création ou la réhabilitation de crèches et de lycées” , indique Arnauld Lorgeoux, co-fondateur de Lucet et Lorgeoux Architectes. Le credo de cette entreprise, c'est d'avoir une attention particulière pour les performances énergétiques. Actuellement, les architectes sont sollicités pour des projets à Hérouville Saint-Clair, à Bayeux mais aussi à Mondeville où un bâtiment basse consommation de 18 logements doit voir le jour en décembre 2010.

Pratique : Agence Lucet et Lorgeoux, 5, avenue Tsukuba, à Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 46 24 62. Mail : accueil@l2architectes.com



