La consommation d'électricité a fait un bon de 5% l'année dernière. La cause ? Les mauvaises conditions climatiques de 2012, qui ont poussé les Bas-Normands à se chauffer d'avantage et plus longtemps. Gaëtan Desquilbet, directeur régional de RTE.

Electricité : la consommation en 2012 a augmenté de 5% en Basse-Normandie Impossible de lire le son.

Concernant la production d'électricité, celle d'origine nucléaire a baissé de 8% (alors même que 90% de l'électricité qui arrive dans nos foyers est produite à la centrale de Flamanville, dans le Cotentin).

A contrario, le parc photovoltaïque en région a lui connu une croissance de près de 57% (contre 40% en moyenne en France !). Le parc éolien a lui augmenté de 7%.

En 2012, RTE a investi un total de 233 millions d'euros en Basse-Normandie. La grande majorité de cette somme a été injectée dans la construction de la ligne Cotentin-Maine dont la mise en service est imminente.

Enfin, RTE a évoqué ce matin le raccordement du réseau électrique du futur parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer au réseau électrique à très haute tension. Le parc de Courseulles offrira à la région une capacité de production d'énergie de 450 mégawatts supplémentaires.

Le raccordement du futur parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer est estimé à 150 millions d'euros. Le projet fait actuellement l'objet d'un débat public.