Quel futur pour l'île Lacroix ? Les habitants appelés à s'exprimer

Confrontée depuis longtemps au mécontentement de certains "Iliens", persuadés que leur cadre de vie ne cesse de se dégrader, la Ville de Rouen veut montrer aujourd'hui qu'elle écoutera les habitants avant de modifier le visage de l'île.

Cet Atelier urbain de proximité (AUP) doit permettre au public de s'exprimer. Objectif, selon la municipalité : "Concevoir et mettre en oeuvre un projet global et partagé de revalorisation de l’île Lacroix à la hauteur des qualités exceptionnelles du site, du dynamisme des acteurs en présence et des légitimes attentes des habitants du quartier".

Le projet de revalorisation, évoqué dès 2008 par Valérie Fourneyron et ses proches lors de la campagne des élections municipales, a pris du retard. Mais la Ville entend tout de même avancer sur le dossier. "L'objectif est d’aboutir dans un premier temps à l’élaboration d’un diagnostic partagé, puis dans un second temps à l’établissement d’un programme des aménagements permettant le lancement d’un concours de maîtrise d’oeuvre urbaine et paysagère." Aucun calendrier précis n'est encore fixé.

Le réaménagement de l'île Lacroix concernera l'accessibilité de ce bout de terre entouré par la Seine, la requalification des espaces publics, la valorisation des espaces verts (ou la création de nouveaux), la place des activités sportives et associatives, mais aussi des équipements publics ou des entreprises.

Pratique. Atelier urbain de proximité, première réunion publique, ce jeudi 11 avril, à 18h30, au centre de loisirs, 45 avenue Jacques Chastellain, sur l'île Lacroix