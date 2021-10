Immobilier : le marché caennais de l’ancien suit la tendance nationale à la baisse

De -5,8% pour les appartements anciens dans l'aire de Caen-Métropole, qui regroupe l'agglomération de la capitale régionale comme les communautés d'agglomération voisines, la baisse atteint même 7,4% pour la seule ville de Caen. "Rien de dramatique", tempère pourtant Jean-Michel Boisset, notaire à Bretteville L'Orgueilleuse, "à condition de ne pas voir le marché de l'immobilier comme un marché spéculatif. Il faut aujourd'hui compter 7 à 10 ans pour faire un réel bénéfice d'un achat immobilier." D'autant que la baisse continue de s'accentuer : les chiffres des compromis de vente enregistrés depuis le début de cette année laissent entrevoir à Caen un nouveau fléchissement de 5 à 10% au premier trimestre de 2013, qui s'inscrit ainsi dans la tendance nationale.

Côté quartiers, c'est tout le nord de Caen (Chemin-Vert, Folie-Couvrechef) qui a accusé en 2012 la plus forte baisse avec 20,9%, pour un prix au mètre carré de 1 977 euros, très proche des 1 947 €/m2 des quartiers de Venoix et Beaulieu, en baisse de 9,1% et des 1 928€/m2 (-10,6%) de ceux de Saint-Paul et Saint-Nicolas. Le centre historique et l'est de Caen résistent bien, en présentant des baisses entre 2,5 et 5% seulement. Les prix des appartements du sud de la ville sont presque stables (-1,5% ; 1 842m2) grâce notamment à des programmes d'amélioration de l'habitat.