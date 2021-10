Régionales : toutes les régions à gauche ?

En Alsace, selon un sondage CSA, le PS uni à Europe-Ecologie remporterait le second tour avec 46 % dans une triangulaire, devant une UMP plafonnée à 41 % et un FN à 12 %. En cas de duel UMP-PS/Verts, la gauche gagnerait avec 55 ou 53 %.

En Corse, d'après OpinionWay, les listes de gauche cumuleraient 40 % au premier tour, écrasant l'UMP (22 %) et les “nationalistes” (23 %). Au second tour, un duel donnerait de 53 à 55 % à une liste d'union PS/Europe écologie.

Cette conquête éventuelle des deux dernières régions de droite serait le couronnement d'une victoire nationale de la gauche. Tous les sondages concordent.

Jusqu'ici, l'Ifop plaçait le PS et la droite à égalité ; depuis le week-end dernier, il voit les socialistes en tête avec 31 % des intentions de vote, contre 27,5 % pour l'UMP et le Nouveau centre.

Les autres enquêtes d'opinion attestent toutes d'une ascension de la gauche depuis ces derniers jours. Le cumul du PS et de l'extrême gauche monte jusqu'à 55 % (+ 4,5 points), alors que le cumul n'existe pas entre la droite et l'extrême droite.



