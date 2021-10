Taguez les vêtements des stars avec Shazam

Shazam est devenu une application incontournable pour retrouver facilement un morceau en lançant un simple scan via son mobile ou sa tablette.

Jusqu'ici la technique utilisée était la reconnaissance vocale et, indéniablement, les résultats sont probants. 250 millions d'abonnés ont dit oui mais Andrew Fisher, PDG de Shazam ne compte pas s'arrêter là.

Désormais Shazam devient fashion et sera capable de déterminer avec précision quel genre de vêtements nous portons. Pour faire simple, si vous souhaitez savoir quels sont les modèles de cravates portées par Nikos dans The Voice vous n'aurez qu'à photographier votre téléviseur et attendre que l'application traite les données via le processus de reconnaissance visuelle.

Une date de sortie ? Pas pour le moment. Mais l'application devrait être disponible dans le courant de l'automne 2013.