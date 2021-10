Tendance Ouest reçoit les candidats pour les élections régionales

À 10 jours du premier tour des élections régionales, Tendance Ouest organise un premier débat dans ses studios caennais, jeudi 4 mars, entre midi et 13h30. Les huit candidats se présentant aux suffrages des Bas-Normands, dimanche 14 mars, répondront aux questions de François Gillot, directeur délégué de Tendance Ouest Caen, Michel Boivin, politologue de La Manche Libre, et Floriane Bléas, journaliste de la rédaction de Tendance Ouest.

Vous pourrez écouter ce débat sur le 100.2 FM à Caen, 106.1 FM à Bayeux, 101.0 FM à Saint-Lô, 93.4 FM à Cherbourg et Valognes.

L'enregistrement vidéo de l'émission sera ensuite diffusé sur le site internet www.tendanceouest.com.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire