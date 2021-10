Une voiture seule est en cause dans cet accident survenu sur la D65 vers 17h40 mercredi 3 avril. A bord, deux hommes et trois enfants. L'un des adultes a dû être désincarcéré et transporté dans un état grave au CHU de Caen.

Les 4 autres personnes, légèrement blessées, ont été conduites au centre de Bayeux. La gendarmerie a mis en place une circulation alternée le temps de l'intervention.