Danse d'Ailleurs s'ouvre à l'Asie

C'est un festival ouvert sur le Monde que nous proposent aujourd'hui Hélà Fattoumi et Eric Lamoureux, les directeurs artistiques du Centre chorégraphique national de Caen. Alors que la mondialisation crée un paradoxe en voulant ouvrir sur le monde tout en provoquant le repli sur soi, il était nécessaire pour les organisateurs d'offrir une fenêtre aux pluralités et à la modernité métisse qui émerge de ce monde nouveau.



Après l'Afrique, place au continent asiatique

Après avoir mis en valeur le continent africain, le festival, pour sa 5ème édition, se tourne vers l'Asie, avec pour objectif de “faire la place à toutes les expressions artistiques et provoquer des chocs esthétiques afin de se diriger vers une modernité créolisée”. Durant deux semaines, des spectacles seront donnés à Caen et à Cherbourg. Du 17 mars au 1er avril, les corps des artistes seront en perpétuel mouvement. Pour réaliser le spectacle “Just to dance”, les chorégraphes se sont servis du débat sur l'identité nationale. Ils ont “mis en danse l'expérience du vivre ensemble”. Découvrez les autres rendez-vous de ce festival sur www.ccncbn.com ou au 02 31 85 83 95.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire