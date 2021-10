Une animation dansante mêlant rumba, rythmes traditionnels, fanfare du dimanche et funk. Créée pour trois danseurs et cinq musiciens, ce spectacle propose une réflexion sur la construction du futur, sur des rythmes endiablés du musicien Flamme Kapaya et de ses acolytes. La partition écrite met en valeur l'énergie des guitares et des voix où la modernité se trouve mêlée à la terre. Le 22 mars à 21h au Cargö. Tél. 02 31 30 48 00.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire