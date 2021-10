Les Bas-Normands parmi les plus malheureux de France

Avec un "Indice relatif de bonheur" (IRB) de 64,70, les Bas-Normands font grise mine en pointant à l'avant-dernière place du classement issu de l'enquête réalisée auprès de plus de 21 000 Français de toutes régions. Les participants bas-normands se considèrent ainsi mal lotis en matière d'argent et de sérénité, où la Basse-Normandie figure en avant-dernière position, comme pour ce qui concerne l'amour et la liberté, ou l'on figure en dernière position des régions françaises. Seul élément positif du tableau, la présence en deuxième place des régions pour la place de la famille, facteur de bonheur !

Le classement place sur le podium le Nord Pas-de-Calais (69 d'IRB), la région Rhônes-Alpes (68,4) suivie de la Provence Alpes Côte d'Azur. La moyenne française est de 67,50.