Le couple habitait au 33 bis avenue Général Leclerc, dans un quartier résidentiel paisible de Grand Quevilly situé non loin de la quatre voies Sud III. Jacques Franck, 65 ans, médecin généraliste depuis plus de trente ans à Rouen, a été découvert derrière un buisson de son jardin. Sa femme Nelly Franck, 60 ans, gisait au fond du hall d'entrée dans la grande maison. Tous deux ont été découverts tués par balles samedi 30 mars en début de matinée.La piste criminelle du double meurtre est désormais privilégiée par les enquêteurs du Service régional de la police judiciaire de Rouen (SRPJ). Suicide ou meurtre suivi du suicide ont été deux pistes écartées, aucune arme n’ayant été retrouvée sur les lieux.

Le mystère demeure cependant total. La personne qui a découvert les corps et alerté les policiers n'a pas été identifiée. Les corps auraient pu être déplacés. Le parquet de Rouen doit attendre le rapport du médecin légiste pour établir un scénario criminel. Une autopsie va être pratiquée dans les tous prochains jours.



Le Dr Franck était toujours en activité. Il exerçait comme généraliste dans son propre cabinet, au 66 avenue de Caen à Rouen (rive gauche). Il formait avec sa femme un couple sans histoire.