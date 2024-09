Près de Rouen. Il ne supporte plus le bruit de ses voisins et sort une arme à feu

C'est un conflit de voisinage qui aurait pu mal tourner. Mercredi 11 septembre, la police est appelée vers 23h pour intervenir dans un immeuble de la rue Joseph Jérôme de Lalande à Grand-Quevilly, près de Rouen. A l'arrivée de la BAC, sur le parking, une femme de 56 ans est présente ainsi que son conjoint de 50 ans. Celui-ci est très énervé et maintenu par un autre individu qui tente de le calmer. Ils expliquent qu'ils ont eu un différend avec un voisin et que ce dernier a tiré un coup de feu.

Ce dernier a pris la fuite. Les policiers vont le retrouver non loin de l'immeuble. Il avait eu le temps de cacher son arme, mais aiguillera les agents pour le retrouver. L'homme de 34 ans ne supportait plus le bruit causé par ses voisins et a tiré en l'air. L'individu a été placé en garde à vue.