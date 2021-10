La vidéosurveillance fait son chemin

Les professionnels, notamment les banques, les concessionnaires ou encore les magasins, sont devenus grands consommateurs de ces équipements de plus en plus sophistiqués. ' Les entreprises de l'agglomération n'hésitent plus à s'équiper car, malgré le coût de l'installation, elle permet d'éviter les déplacements inutiles des équipes de sécurité ”, souligne Jean-Luc Le Gras, responsable d'exploitation de la société VIF Sécurité, basée à Mondeville.



Des commandes à la hausse

Les particuliers montrent à leur tour un certain intérêt pour ce mode de surveillance. “ A Caen, leurs demandes sont en augmentation constante. Cette évolution est dûe notamment à un coût des équipements devenu plus abordable ”, souligne François Quesnée, patron de l'entreprise Quesnée, basée à Caen et à Vire. Aujourd'hui, l'installation la plus simple, composée de quatre caméras, d'un écran plat et d'un enregistreur numérique, revient à environ 1500 €. Une somme à laquelle il faut toutefois ajouter le coût de la télésurveillance elle-même. Si elle représente environ 30 € par mois hors taxes pour les professionnels, la note est plus modeste pour les particuliers : de 15 à 20 € hors taxes par mois. La démocratisation de l'usage de ces appareils de surveillance devrait se poursuivre dans les années à venir.



La mairie de Caen n'en veut pas

Si les professionnels et les particuliers se lancent dans la vidéosurveillance, les élus locaux ne sont pas encore très nombreux à souhaiter mettre en place des caméras de sécurité dans les rues et autour des zones “sensibles” de leur ville. A Caen, deux caméras sont actives. L'une permet d'observer le skate park, situé près du Stade Hélitas, avenue Albert Sorel, l'autre permet de visualiser la place Saint-Pierre, en centre-ville. “ Nous ne voulons pas installer de nouvelles caméras dans la ville de Caen. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté. Je pense que les gens n'ont rien à cacher et, quand on commence à les suivre avec des caméras, jusqu'où va-t-on ? Comment les images vont-elles être lues ? Quelle sera leur utilisation ? Et, puis toutes les études montrent que la vidéosurveillance n'est efficace que dans seulement 3 % des cas. Les auteurs d'actes de malveillance savent où les caméras se trouvent et se débrouillent pour ne pas être filmés ”, explique Jean-Louis Touzé, maire-adjoint de Caen en charge de la sécurité. Pour l'ancien maire UMP, Brigitte Le Brethon, aujourd'hui dans l'opposition, la vidéosurveillance peut cependant être utile dans certains lieux. “ Je pense qu'à la gare ou place Courtonne, autour du bassin Saint-Pierre, cela pourrait aider les secours à agir plus rapidement ”, observe-t-elle. Des communes du bassin caennais n'ont pas attendu pour se jeter à l'eau. Les caméras y ont déjà fait leur apparition. D'autres sont prêtes à franchir le pas.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire