Seine-Maritime : la police et la gendarmerie mobilisées pour le week-end de Pâques

Pour montrer leurs muscles, les autorités ont déployé une vaste opération de contrôle ce jeudi 28 mars, à laquelle les médias étaient conviés. Le message est clair : "Pierre-Henry Maccioni, préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, et Jean-François Bohnert, procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Rouen, ont demandé aux services de police et de gendarmerie d'être particulièrement présents sur les routes".

Jeudi 28 mars, près de 300 fonctionnaires de police et de la gendarmerie étaient ainsi déployés à Rouen, Dieppe ou encore Le Havre, sur 100 points de contrôle. Ils ont traqué les excès de vitesse, les consommations d'alcool ou de stupéfiants ou encore les conducteurs téléphonant au volant. Bilan de l'opération : 427 infractions constatées en zone police et 174 en zone gendarmerie, dont plus de 200 excès de vitesse.

"Nous avons eu à déplorer 75 morts sur les routes en 2012 : nous ne pouvons pas continuer comme cela", a expliqué le préfet.