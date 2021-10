Le premier guide vélo en ville de Rouen vient de sortir. On y retrouve le plan des aménagements cyclables et des animations proposées durant les dimanches du vélo (les 7 avril, 5 mai, 2 juin).

Par ailleurs, une conciergerie vélo sera mise en place durant l'Armada, du 8 au 15 juin, par l'association Guidoline et la Ville. Un parking gratuit et sécurisé sera mis à disposition des usagers ainsi qu'un atelier de réparation et d'apprentissage.