Caen : 10 000 personnes attendues au Carnaval étudiant

Ombeline Gautier, présidente de la Fédération campus Basse-Normandie, a en charge l'organisation du prochain carnaval étudiant de Caen qui se déroulera jeudi 28 mars.

Etes-vous prêts pour cette 16e édition ?

"Nous n'avons eu que quatre mois pour le préparer, dû au fait que le comité d'organisation a changé cette année. Mais nous sommes prêts. Il s'agit du premier carnaval étudiant de France en terme de participants, le deuxième en Europe. Nous attendons au moins 10 000 participants cette année".

Comment comptez-vous éviter les débordements de l'an dernier ?

"Nous avons surtout à faire face à une forte alcoolémie, surtout chez les 17-18 ans, des lycéens qui sèchent les cours et qui n'ont pas à être là. Nous avons doublé le nombre d'agents de sécurité. Ils seront quatre autour des sept chars. Et des associations auront leur propre service de sécurité en plus. Le trajet du défilé a aussi été modifié, évitant la place de la République. Six secouristes de la SNSM seront là en renfort. Mais, n'exagérons pas.Compte tenu de l'ampleur de l'événement, il n'y a pas eu tant de problèmes que cela l'an passé"

Quels sont vos soutiens ?

"L'université nous aide sur le plan de la logistique comme sur le plan financier, puisque la majeure partie de l'événement se passera sur le campus 1. Le Crous également. La Maison de l'étudiant nous soutient dans l'accueil des groupes musicaux. La mairie de Caen nous prête du matériel, comme la scène et les barrières. La préfecture se charge de mettre en place le poste médical avancé sur la place du Théâtre. Nous bénéficions aussi de l'aide de bénévoles et de membres de Radio Phénix qui organisaient le carnaval ces dernières années. Le surplus de moyens financiers dont nous disposons contribuera à organiser la prochaine édition".

Et le programme ?

"Nous avons prévu deux concerts pop-rock sur le temps du midi, suivi du défilé en ville qui est avancé à 15 h cette année, pour gêner le moins possible les personnes qui quitteront leur travail en fin d'après-midi. A 17h, retour du cortège sur le Campus 1, avec trois nouveaux concerts electro dont Fakear et Club 808, et des animations. Sans oublier le jugement du "bonhomme carnaval" qui ne sera pas brûlé pour des raisons de sécurité".

Des nouveautés ?

"Le village carnaval se développe avec la présence des associations étudiantes et des stands de médecine préventive. A 18h30, nous lancerons un Harlem Shake (chorégraphie géante filmée), auquel chacun se doit de participer. Nous misons sur un programme plus dense sur le campus, pour dissuader un maximum d'étudiants de retourner en ville".

