Chômage : le Calvados plus touché que la Manche et l'Orne en février

Le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté de 0,4 % dans notre région entre fin janvier et fin février, avec +1,4% rien que dans le Calvados, contre -1,2% dans la Manche et +0,1% dans l'Orne. Le chômage touche désormais 63.789 personnes en Basse-Normandie. Sur un an, la hausse est de 8,8 % au niveau régional, contre 10,8% au niveau national.

La catégorie des hommes de moins de 25 ans est la plus touchée avec une hausse de 13,5% sur un an, contre +3,5% pour les femmes de cette catégorie d'âge. Chez les hommes et femmes de plus de 50 ans, la hausse du chômage atteint 10,5 et 10,7% sur un an.