Rouen : le tunnel de la Grand Mare fermé la nuit

Cette phase des travaux se déroule de ce mardi 26 mars au vendredi 5 avril, au niveau de la tête sud du tunnel dans le sens Rouen/Abbeville. A cause de ces travaux, tous les jours, une voie de la RN28 sera neutralisée, de 9h à 16h et la bretelle de sortie en direction du quartier de Grieu et des Hauts de Rouen, sera fermée.

Par ailleurs, le tunnel sera fermé durant la nuit, dans le sens Rouen/Abbeville, de 20h à 6h du matin pour permettre l'avancée des travaux. La déviation sera indiquée par un itinéraire fléché S1.

Enfin du mardi 2 au vendredi 19 avril, le tunnel devrait être fermé dans les deux sens, une dizaine de fois, entre 20h et 6h. Le trafic sera dévié par les RD43, RD443, RD243A et RD43A sur les communes de Rouen ainsi que de Bois-Guillaume-Bihorel. La déviation sera fléchée S1 dans le sens Rouen/Abbeville et S2 dans le sens inverse.