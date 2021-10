Sées : ouverture du festival "Ciné Environnement"

Le but de ce festival est de partager les connaissances, d'échanger avec le public sur le thème de l'environnement et d'informer sur la nature.

Le festival s'ouvre par la projection du film "La mort est dans le pré", qui traite de l'utilisation des pesticides. Il s'agit de l'histoire d'un agriculteur victime d'un cancer, à force d'avoir manipulé ce type de produits.

Autres films ce mardi : "El puesto", à 17h30, et "Bovines", à 20h30, pour la soirée d'ouverture. Le festival se poursuit jusqu'à vendredi soir 29 mars. Il a la particularité d'être organisé par des étudiants en Gestion et protection de la nature, dont Steeven, étudiant et "chargé de communication" du festival