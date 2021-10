Buzz : la fin des blagues dans les Carambar était un canular

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Carambar s'est offert un sacré buzz après l'annonce la semaine dernière de la fin des blagues dans le célèbre bonbon au caramel. Elles devaient être remplacées par des contenus plus pédagogiques. Immédiatement, le web s'est enflammé commentant et regrettant cette annonce. Mais il ne s'agissait en fait que d'un canular. Et tout le monde est tombé dans le piège savamment orchestré par le pôle communication du fabricant à grands renforts de dossiers de presse, d'interviews et de vidéos.

Dans une vidéo mise en ligne ce lundi 25 mars, la firme revient sur l'incroyable buzz autour de cette annonce fracassante à l'origine de milliers de tweets et d'une pétition sur Facebook, et nous dévoile les coulisses de cet énorme canular, "la blague de l'année"...