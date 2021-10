Mini salon agricole au lycée agricole de Coutances

Le lycée agricole de Coutances organise son mini salon de l’agriculture doublé de portes ouvertes ce week-end.

Exposition d’animaux ; marché des terroirs, une foire aux vins, sans oublier le matériel agricole neuf et ancien.

L' occasion de découvrir les métiers de l’agriculture, ils sont nombreux et variés. De l’élevage au maraîchage, en passant par l’ostréiculture, le conseil agronomique ou la mécanique agricole.

Le centre de formation agricole présente aussi plusieurs travaux de ses étudiants. Notamment, les premiers résultats de la réduction des produits phytosanitaires dans ses productions pour une agriculture plus propre. Une démarche entamée il y a maintenant trois ans.

Mini salon agricole et portes ouvertes du lycée agricole de Coutances, qui forme plus de 700 étudiants et apprentis et une soixantaine de stagiaires adultes, jusqu'à ce dimanche soir.