Caen livre tous ses secrets

Mêlant visites traditionnelles accompagnées d'un guide-conférencier et visites de coulisses de salles de spectacle, d'entreprises, d'organismes ou d'associations, 'découvrir ma ville” a pour objectif d'initier les visiteurs au patrimoine de la région. Depuis le début de l'année, différents thèmes ont été abordés. Avec 'Caen au fil du temps”, les curieux ont pu se promener tout en découvrant les rapports de Caen avec la religion, Caen pendant le règne de Louis XVI ou encore l'essor des transports en commun dans la ville.



Promenades de printemps

Dès le 1er mars, il sera possible de découvrir le cycle promenades de printemps où le public sera conduit dans des lieux privilégiés. Un premier parcours au départ de la place des petites boucheries à l'église Saint-Ouen-de-Villiers sera proposé le lundi 1er mars. Une seconde promenade vous conduira de Saint-Etienne le-Vieux à Saint-Sauveur du marché le dimanche 7 mars. C'est ainsi toute la cité que vous pourrez parcourir afin de découvrir ses trésors cachés et ses légendes. En avril, c'est couvert de tous vos fils que vous pourrez découvrir les coulisses du centre de tri de la poste à Mondeville, du Zénith, de la caserne des pompiers d'Ifs, du Cargö et du Stade Malherbe. Une petite excursion sur le site d'extraction de la pierre de Caen de Cintheaux sera organisée. Enfin, en mai et juin, ce sont l'architecture et le Caen insolite qui vous seront dévoilés. L'œuvre de Pierre Auvray, architecte du XIXè siècle, sera contemplée le vendredi 7 mai sous forme d'une visite conférence. Il sera également possible de découvrir l'architecture des demeures des notables caennais, les carrières de la Maladrerie, l'université de Caen et l'église Saint-Julien.



