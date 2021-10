Aides sociales : les prévenus fraudaient le RSA

Lui, vit en couple. Tuteur légal de deux enfants qui ne sont pas les siens, il se servait du RSA comme "complément de salaire" en omettant de déclarer ses "petits salaires" de 2007 à 2011. "Je ne travaillais que deux jours par semaine", explique-t-il, "cela ne rapportait pas assez ! Maintenant, je ne touche plus rien du tout, j'ai 10 000 € à rembourser et 145 € par mois me sont retenus sur la Caisse d'allocations familiales (CAF)". Le tribunal a finalement condamné l'homme à 1 000 euros d'amende délictuelle dont 600 avec sursis.

Elle, est mère de cinq enfants. Elle avait oublié de signaler qu'elle vivait toujours avec son mari, dont elle était "faussement séparée". Elle a une première fois demandé le divorce puis avait repris la vie commune. Ce n'est plus le cas à présent, et après une ordonnance de non-conciliation, elle devrait obtenir un nouveau logement. La CAF lui retient 47 € par mois pour rembourser une somme indûment perçue de 7129 €. Mais la prévenue conteste trois mois qui lui ont été comptabilisés. L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril prochain.