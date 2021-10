Mesnil-Esnard (76) : Les jeunes à la découverte de la métallurgie

Le CFAI Rouen/Dieppe installée à Mesnil-Esnard, organise une soirée découverte des métiers de la métallurgie sur le campus du lycée de la Chataigneraie.

Programme :

17h30 à 20h30

Animations - : Espaces surréalistes autour des métiers de la métallurgie du XXVe siècle

• Formations humoristiques et décalées dans un monde végétal et métal lointain.

• Salle fantastique de recrutement avec son fauteuil futuriste, et son cyber casque d’orientation - Attention souriez ! Clic clac photo !

• Bateau Galactique à voile Cybermétal... une invitation au voyage au coeur des métiers de l’industrie.

Formations présentées :

• BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels // BAC PRO Technicien d’Usinage// BAC PRO Technicien en Chaudronnerie Industrielle // BTS en Industrialisation des Produits Mécaniques //BTS en Electrotechnique

Domaines d’activité couverts : Energie / / Aéronautique// Spatial// Automobile// Ferroviaire// Chimie// Pharmaceutique// Etc.



19h30 : remise des diplômes