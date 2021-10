Jusqu'à dimanche, la patinoire d'Alençon vous accueille avec de nombreuses animations. Tous les jours, vous pourrez vous amuser, et en plus participer au tirage au sort pour gagner une semaine de ski pour 2 avec hébergement et location.

Retrouvez le programme complet dans l'image jointe!

Ecoutez Jourdao Da Barbara, responsable de la patinoire, nous présenter ces festivités: