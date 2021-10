Braquage de fourgon blindé : le préfet de Seine-Maritime appelle à la vigilance

A l'issue de la commission départementale des transports de fonds, réunie ce mercrediu 20 mars, le préfet Pierre-Henry Maccioni a rappelé "la nécessité de la sureté des transports de fonds et assure du déploiement des moyens de police pour retrouver les individus qui ont usé d'armes lourdes menaçant la vie des convoyeurs". Par ailleurs, le représentant de l'Etat en appelle à "une mobilisation collective et une réactivité vigilante". Il est ainsi demandé à tout témoin d'une scène ou "observateur de repérages", de composer le 17 et d'avertir la police.

Par ailleurs, M. Maccioni a rappelé que le stationnement illégal sur un emplacement réservé aux transporteurs de fonds est puni d'une contravention de 135€ depuis octobre 2012, contre 35€ auparavant.