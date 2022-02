Fourgon blindé attaqué : un appel à témoins

Un appel à témoins est lancé depuis jeudi 20 février. Les enquêteurs de la PJ cherchent en effet à en savoir plus sur les auteurs de l'attaque, dont le nombre est estimé entre 5 et 10, et dont les voitures ayant permis leur fuite ont été retrouvées calcinées peu après les faits, à Préaux.

Si vous avez été témoin le 18 février ou les jours précédents de mouvements anormaux de véhicules chemin de Clères (lieu de l'attaque), allée du Clair Vallon, dans la zone d'activités de la Bretèque, à Isneauville ou Préaux, n'hésitez pas à contacter les enquêteurs au 02 32 81 27 77.