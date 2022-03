Reconversion : ils ont choisi le bois

Anciennement professeur d'Anglais au Cifac de Caen, puis assistante de communication, Karen confie qu'elle a toujours eu la 'fibre bricoleuse”. 'J'ai toujours aimé les activités manuelles. Avant de changer de voie, je restaurais déjà des meubles mais il me manquait la technique”, précise la jeune femme. C'est ainsi qu'en 2007, elle opte pour l'ébénisterie à l'Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes). Elle y fait la rencontre d'Hesameddin, un ancien commercial qui a lui aussi choisi le bois.



Du sur mesure

Diplômés d'un CAP Menuisier d'agencement en avril 2008, les deux amis de formation décident de s'associer pour monter leur propre affaire. L'ébénisterie portera le nom de “Qualiwood”. Les deux entrepreneurs s'installent à Bourguébus en octobre 2008, dans un atelier de 160 m2. Leur créneau ? Les prestations sur mesure à la demande du client à savoir les meubles uniques et personnalisés, l'agencement des chambres d'enfant, des cuisines et des dressings. Karen Jestin et Hesameddin Mir Khoskavi sont aussi spécialisés dans le conseil et le relooking. Sur le chemin de la réussite, Qualiwood parvient à tisser progressivement son réseau clientèle, “essentiellement grâce au bouche-à-oreille”. Pour ces responsables, elle incarne le sentiment d'une réussite qui tient à la satisfaction de maîtriser un “véritable savoir-faire technique et la fierté de fabriquer chaque fois, quelque chose d'unique et de durable.”



“Qualiwood”, La Hogue, à Bourguébus. Tél. 02 31 23 60 48.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire