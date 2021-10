Apli : "le préfet de l'Orne aura la responsabilité de ce qui va maintenant se passer en France"

L'Association des Producteurs de Lait Indépendant a quitté la réunion avec le préfet de l'Orne. Marre de se faire insulter et de ne pas être écouté, selon les syndicalistes agricoles, qui appellent du coup a des actions nationales, pour être entendus. De son côté, le préfet, que Tendance Ouest a eu en ligne hier soir … explique que, je cite “pour discuter, il faut être 2 … depuis l'élection du Président de la République, la méthode a changé: on reçoit, on écoute, on discute, et si besoin, on négocie. J'ai trouvé très singulière les méthodes de l'Apli … s'ils avaient demandé, on aurait discuté … on aurait travaillé”. “Mais il ne faut pas dénigrer les personnes qu'on a en face”. Le préfet qui conclue “un moment donné, il faut arrêter … moi ma porte est toujours ouverte...”, fin de citation.