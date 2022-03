Caen : Pascal Besuelle attendra le 7 avril

Pascal Besuelle a comparu mercredi 24 février devant la cour d'appel de Caen. Il était accompagné d'un groupe d'une centaine de personnes venues le soutenir.

En décembre 2009, cet enseignant et syndicaliste cherbourgeois avait été condamné par le tribunal de Coutances à trois mois de prison avec sursis et 500 euros de dommages et intérêts pour avoir frappé un policier. Les faits s'étaient déroulés lors de la venue de Nicolas Sarkozy à Saint-Lô, le 12 janvier 2009.

Le délibéré de la cour d'appel est attendu pour le 7 avril prochain.

Pascal Besuelle et son avocat Patrick-André Martin, qui plaide toujours la relaxe, ont souligné une audience "plus sereine que celle ayant eu lieu au tribunal de Coutances, en première instance". Ils ont aussi évoqué "la volonté de la cour de prendre en compte toutes les avis dans cette affaire".

Son 1 : Patrick-André Martin, avocat de Pascalle Besuelle. Des preuves matérielles dans le dossier ?

Son 2 : Pascal Besuelle. "Une audience sereine".