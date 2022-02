Bébé secoué : il risque 10 ans de prison

David, 25 ans, sans antécédents, licencié économique depuis le mois de juin 2009, et Stéphanie, 24 ans, se connaissent depuis l'enfance. En couple depuis 2005, et résidant à la résidence l'Île enchantée à Fleury-sur-Orne, ils deviennent parents d'une petite fille née le 25 octobre à la suite d'un oubli de pilule.



Faux témoignage

Hélas, David, en comparution immédiate le lundi 4 janvier explique “qu’il ne se sentait pas prêt à être père” . Il répond de violences sur sa fille depuis le mois de novembre jusqu’au 7 décembre. Date à laquelle, les jeunes parents amènent leur fille aux urgences du CHU de Caen pour convulsions. Les médecins soupçonnent que le bébé a été secoué. Ils décèlent assez vite des traces de coups “anciens” et signalent les faits aux autorités compétentes. Après enquête, David est interpellé jeudi 31 décembre, tandis que Stéphanie, libre, comparaît pour abstention d’empêchement de crime ou de délit.

La petite fille, hors de danger, est encore sous observation au CHU de Caen. De son côté, le père demande un délai au tribunal, le temps qu’une véritable expertise psychiatrique soit effectuée. Son avocate obtiendra finalement gain de cause. Le jeune homme, qui avoue avoir bu huit à neuf verres d’alcool au moment des faits, demeure sous curatelle. Il est orphelin de père depuis l’âge de six ans, et a été placé jusqu’à sa majorité. Il restera en détention provisoire jusqu’au 29 mars prochain, car, de surcroit, il a tenté de faire dire à Stéphanie une version des faits qu’il lui avait dicté.



