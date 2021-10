Rouen : ils veulent voler des jantes alu... et se coincent les mains

La brigade anti-criminalité avait été requise, ce samedi 16 mars, vers 1h50 du matin, rue Max Pouchet, à Bois-Guillaume-Bihorel, où trois jeunes avaient été aperçus en train de démonter les roues du véhicule.

En arrivant sur place, les policiers ont vu décamper un jeune homme mais les deux autres n'ont pas réussi à s'enfuir... car ils venaient de se coincer les mains entre une roue et l'aile de la voiture. Trois roues avaient déjà été démontées et cachées derrière un buisson. Dans une autre Renault Clio, stationnée non loin de là, les policiers ont découvert un autre jeune homme, qui attendait semble-t-il les deux "démonteurs".

Sur la banquette arrière, la police a retrouvé un élément provenant de l'une des roues. Les deux jeunes pris les mains dans le pneu seront jugés le 25 juin. Ils ont expliqué aux enquêteurs qu'ils désiraient voler les jantes alu de la Clio. Agés de 20 à 23 ans, ils sont tous originaires de Rouen.